Son Mühür - Galatasaray’da beklenmedik bir ayrılık ihtimali konuşulmaya başlandı. Sezon başında Monaco’dan 30,7 milyon euro karşılığında kadroya katılan Wilfried Singo ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Bekleneni veremedi
Sky Sport’un haberine göre, Galatasaray yönetimi Singo’dan beklenen performansı elde edemedi. Futbolcunun Türkiye’ye uyum sağlamakta güçlük çektiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların olası bir transfer için menajerlerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi.
İlk seçenek: Serie A
Daha önce Torino forması giyen Wilfried Singo’nun yeniden Serie A’da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Haberde, Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool’a da önerildiği ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikli hedefleri arasına almadığı aktarıldı. Galatasaray’ın ise ara transfer döneminde Singo’dan 25–30 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı ve bu bedelin altındaki tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.
Performansı
24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 10 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo’nun, sarı-kırmızılılarla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.