Sky Sport’un haberine göre, Galatasaray yönetimi Singo’dan beklenen performansı elde edemedi. Futbolcunun Türkiye’ye uyum sağlamakta güçlük çektiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların olası bir transfer için menajerlerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Daha önce Torino forması giyen Wilfried Singo’nun yeniden Serie A’da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Haberde, Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool’a da önerildiği ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikli hedefleri arasına almadığı aktarıldı. Galatasaray’ın ise ara transfer döneminde Singo’dan 25–30 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı ve bu bedelin altındaki tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

