Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 3-3’lük skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor’un YouTube kanalında bu çekişmeli mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci şunları söyledi:

"6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı."

''Rashica ve Ndidi'nin hatası var...''

"Muçi'nin attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki auta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı son haftaların Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu Olai'ye çarptı gol oldu. Olai'nin golünde de Rashica ve Ndidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de."

''Bu kadar aciz oynayamaz...''

"Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti! Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi."

''Beşiktaş tarihinin en kötü transferi''

"Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5'in içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi.'