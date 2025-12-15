Son Mühür - Trabzonspor ile Beşiktaş’ın 3-3 sona eren mücadelesinin ardından beIN Trio ekibi, karşılaşmadaki kritik ve tartışmalı hakem kararlarını ayrıntılı şekilde masaya yatırdı. Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım’ın hem ortaklaştıkları hem de farklılaştıkları değerlendirmeler öne çıktı.

Orkun oyunun başında sarı kart gördü

Karşılaşmanın 5. dakikasında Orkun’un Serdar’a yaptığı müdahaleye verilen sarı kart kararı detaylı biçimde değerlendirildi. Bahattin Duran, pozisyonun sınırda olduğunu ancak mevcut haliyle sarı kartın doğru karar sayılabileceğini belirtirken, müdahalenin biraz daha yukarıdan yapılması durumunda kırmızı kartın kaçınılmaz olacağını vurguladı. Deniz Çoban ise pozisyonda güç transferi oluşmadığını, bu nedenle sarı kartın kriterler açısından yerinde olduğunu ifade etti. Bülent Yıldırım da müdahalenin kontrolsüz faul sınırında kaldığını belirterek sarı kartın yeterli olduğu görüşünü paylaştı. Tartışmalı kırmızı kart kararı Karşılaşmanın 36. dakikasında El Bilal Toure’ye çıkan kırmızı kart, beIN Trio ekibinin en sert şekilde eleştirdiği hakem kararı olarak öne çıktı. Bahattin Duran Bahattin Duran, söz konusu pozisyonda acımasızlık ve güç transferi bulunmadığını belirterek, sarı kartın yeterli olacağını savundu. VAR müdahalesini ise “çok yanlış” olarak değerlendirdi. Deniz Çoban Deniz Çoban, bu pozisyonda kırmızı kart kriterlerinin oluşmadığını dile getirerek Ozan Tufan’ın tepkisizliğine dikkat çekti. Ozan’ın kısa sürede ayağa kalkmasının, müdahalenin yaralayıcı olmadığını gösterdiğini ifade eden Çoban, sahada kırmızı kart kararı verilse bile bunun anlaşılabileceğini, ancak VAR müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bülent Yıldırım Bülent Yıldırım da benzer bir değerlendirme yaparak pozisyonun kesinlikle kırmızı kartlık olmadığını söyledi. Güç transferi bulunması halinde oyuncunun ayağa kalkamayacağını ifade eden Yıldırım, bu nedenle sarı kartın doğru karar olduğunu net bir şekilde dile getirdi.