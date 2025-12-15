Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Sarı-Lacivertliler maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Topa sahip olma üstünlüğünü sahaya yansıtan ev sahibi ekip, rakip kalede sık sık tehlike yarattı.

Talisca’dan iki gol

Fenerbahçe’nin galibiyetinde yıldız isimlerden biri Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, kaydettiği iki golle takımını rahatlatan isimlerin başında yer aldı. Hücumdaki etkili performans, tribünlerden de alkış aldı.

Mert Müldür ve Asensio skoru belirledi

Sarı-lacivertli ekipte skora katkı sağlayan diğer isimler Mert Müldür ve Asensio oldu. Farkın açılmasıyla birlikte Fenerbahçe, maçın kalan bölümünde oyunu kontrol altında tutarak rahat bir galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe iki maç sonra kazandı

Bu sonuçla birlikte ligde iki maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler puanını 36’ya yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Konyaspor 16 puanda kaldı

Deplasmandan puansız ayrılan Tümosan Konyaspor ise haftayı 16 puanla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu Fenerbahçe deplasmanında direnç göstermesine rağmen sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.