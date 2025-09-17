Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmalarında İzmir temsilcileri sahalarında rakiplerine yenildi. Isparta 32 Spor ve Bodrum FK, deplasmanda aldıkları galibiyetlerle bir üst tura yükseldi.

Isparta 32 Spor İzmir Çoruhlu FK’yı 3-0 Yendi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan maçın 30’uncu dakikasında Sinan Akaydın’ın golüyle öne geçen Isparta 32 Spor ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk ekip 89’uncu dakikada yine Sinan’la farkı ikiye çıkarırken, 90+3’üncü dakikada Baran Başyiğit’in attığı golle skoru 3-0’a taşıdı.

Bodrum FK Tire 2021 FK’yı 1-0 Mağlup Etti

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip Bodrum FK, 55’inci dakikada Celal Dumanlı’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Bodrum FK sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada İzmir Temsilcileri Elendi

Bu sonuçlarla İzmir temsilcileri Çoruhlu FK ve Tire 2021 FK Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederken, Isparta 32 Spor ve Bodrum FK bir üst tura çıktı.