Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği Bölgesel Muhtarlar Toplantıları ile mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan dinliyor ve hızlı çözümler üretiyor. Başkan Ömer Eşki, “Daha güçlü bir Bornova’yı muhtarlarımızla birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Bölgesel muhtarlar toplantıları

Yerel demokrasinin en temel unsurlarından olan muhtarlarla iş birliğini artırmak için Bornova Belediyesi tarafından “Bölgesel Muhtarlar Toplantıları” düzenleniyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen buluşmalarda muhtarlar; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veterinerlik İşleri müdürlükleriyle doğrudan görüşerek sorun ve taleplerini iletiyor.

Sorunlar önceliklendiriliyor

Her ay düzenlenen toplantılar 5 bölgeye ayrılan mahalleleri kapsıyor. Bornova’nın 45 mahallesini temsil eden muhtarlar, vatandaşların beklentilerini doğrudan aktarıyor. Bu görüşmelerle sorunlar öncelik sırasına göre değerlendirilerek iş planları revize ediliyor ve hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

Başkan Eşki: “Muhtarlarımız en önemli yol arkadaşımız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarların belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı. Eşki, “Onların aktardığı görüşler bizim için yol gösterici. Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bornova’yı hep birlikte inşa ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılımcı yönetim anlayışı

Bornova Belediyesi, muhtarlarla kurulan bu düzenli iletişim sayesinde hem vatandaş memnuniyetini artırıyor hem de hizmet kalitesini yükseltiyor. Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda mahallelerin sorunlarına hızlı müdahale ediliyor.