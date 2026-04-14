Kupa programının yanı sıra Süper Lig'de de kritik bir hafta futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk ve düşme hattındaki mücadelenin kızıştığı bu dönemde 30. hafta maçları 17-20 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

ZTK çeyrek final programı hangi tarihlerde?

Türkiye Kupası çeyrek final turu üç güne yayılmış durumda. İlk maçta TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ertesi gün Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Son gün ise Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor maçları oynanacak. Her dört karşılaşma da tek maç eleme formatında gerçekleşecek ve galip gelen takımlar yarı final biletini cebine koyacak.

21 Nisan Salı saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe, 22 Nisan Çarşamba saat 20.30'da Galatasaray - Gençlerbirliği, 23 Nisan Perşembe saat 18.45'te Samsunspor - Trabzonspor ve aynı gün saat 20.45'te Beşiktaş - Alanyaspor maçları oynanacak.

Süper Lig 30. hafta maçları ne zaman?

Kupa heyecanından önce Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor-Konyaspor ve Fenerbahçe-Rizespor maçları aynı saatte başlayacak. 18 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük-Eyüpspor saat 14.30'da, Kocaelispor-Göztepe saat 17.00'de ve Gençlerbirliği-Galatasaray saat 20.00'de oynanacak.

19 Nisan Pazar günü ise Kasımpaşa-Alanyaspor saat 14.30'da, Samsunspor-Beşiktaş saat 17.00'de ve Trabzonspor-Başakşehir saat 20.00'de sahaya çıkacak. Haftanın kapanış maçında ise 20 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Alt liglerde hangi maçlar oynanacak?

Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın tüm maçları 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da aynı anda başlayacak. Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarında 18-19 Nisan tarihlerinde maçlar programlanırken, Nesine 3. Lig'in dört grubundaki karşılaşmalar da 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Türk futbolunun tüm kademelerinde yoğun bir hafta sonu yaşanması bekleniyor.