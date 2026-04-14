Son Mühür- İzmir'in Menemen ilçesinde resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre, 6 mahallede toplam 35 adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Taşınmazların toplam muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri ise belirlendi.

Taşınmazların satış ihalelerinin ise 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10:05 ile 13:50 saatleri arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

16 mahallede 35 taşınmaz vitrinde

Menemen'de satışa çıkan taşınmazların bulunduğu ilçeler ise, Belen, Çavuş, Esatpaşa, Görece, Günerli, Kasımpaşa, Koyundere, Maltepe, Musabey, Seyrek, Tuzçullu, Tülbentli, Türkelli, Ulucak, Yayla, Seyrek oldu. 16 mahallede satışa çıkarılan taşınmazlar arasında, tarla, arsa, mesken, zeytin ağaçlı tarla ve bağ gibi taşınmazlar yer aldı.

En yüksek ve en düşük muhammen bedel belli oldu

Taşınmazların muhammen bedellerinin en yükseği Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde bulunan 87.307.000, TL arsa ve Belen Mahallesi'nde bulunan 23.883.984,00 TL değerindeki tarla olurken, en düşük muhammen bedelli taşınmazlar ise Seyrek Mahallesinde bulunan 2.900.000,00 TL değerindeki mesken oldu.

Geçici teminat bedellerinde ise en düşük 87.000,00 TL olup, en yüksek 2.619.210,00 TL oldu.

İhaleler nerede olacak?

İhaleler farklı saatlerde olmak üzere, İzmir Menemen'de 22 Nisan Çarşamba günü Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

İhaleye katılmak için ne gerekiyor?

Gerekli belgeler ile İhale tarihinden bir gün önce yani 21 Nisan günü saat en geç 15:00'a kadar gerekli başvurunun Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine yapılması gerekiyor.