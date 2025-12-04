Şehir genelinde özellikle ana arterlerde yoğunlaştırılan denetimlerde, kaldırım ve yol üzerine duba, flama, kasa ve benzeri eşyalar koyarak yaya ve araç trafiğini engelleyen kişi ve işletmeler tespit edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde yürüyebilmesi için gerekli uyarıları yaptı.

Yasal işlem uygulandı

Denetimler kapsamında kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem uygulandı. Yetkililer, uygulamaların Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Denetimler sürecek

Afyonkarahisar Belediyesi, şehir düzenini bozan ve yaya güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.