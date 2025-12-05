Afyonkarahisar’ın Özburun beldesi çıkışında sabah saatlerinde öğrenci servisinin karıştığı bir trafik kazası yaşandı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerini taşıyan midibüs, kavşağa girdiği sırada bir kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonrası midibüs şarampole savruldu

Çarpışmanın etkisiyle midibüs kontrolünü kaybederek yol kenarındaki şarampole savruldu. Araçta bulunan öğrenciler çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çoğu öğrenci 17 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre kazada çoğunluğu öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, bazı öğrencilerin durumunun orta seviyede olduğu öğrenildi.

Kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor

Ekipler, devrilen midibüs çevresinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.