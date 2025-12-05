Afyonkarahisar’da öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Kaza kavşakta meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Kavşağı’nda lise öğrencilerini taşıyan servis aracı, kavşak içerisinde henüz netleşmeyen bir nedenle bir tır ve hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracında bulunan öğrenciler savrulurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, çoğunluğu servis aracında bulunan öğrencilerden oluşan 20 yaralı, ambulanslarla Emirdağ ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, diğer yaralıların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle Karacalar Kavşağı’nda bir süre trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla bölgede detaylı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.