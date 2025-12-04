Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur’un oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza detayları

Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu üzerindeki Mimar Sinan Caddesi’nde dün gece geç saatlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta bulunan İbrahim Özkan’ın (17) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Y.E.B.’nin 16 yaşında ve Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur’un oğlu olduğu bildirildi.

Cenaze töreni

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Özkan’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Bayat ilçesinde toprağa verildi.