Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan bir otomobile diğer bir aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Olay, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak mevkisinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Denizli yönüne gitmekte olan H.T. yönetimindeki 20 BL 682 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı ve yol ortasına savruldu.

İkinci araç çarpmasıyla yaralanmalar yaşandı

O sırada aynı yönde ilerleyen K.Y. idaresindeki 20 BT 009 plakalı otomobil, yol ortasındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan H.T., K.Y. ile yolcular F.Y. ve A.A. araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler yaralıları kurtardı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, araçlarda sıkışan dört kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan H.T., K.Y., F.Y. ve A.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.