Aydın genelinde dün sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından kısa sürede şiddetlenen sağanak nedeniyle birçok noktada yollar dereye döndü, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Musakolu ve Hacıpaşalar liste başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son ölçümlerine göre, Aydın’ın en yüksek yağış alan noktası Kuyucak’ın kırsal Musakolu Mahallesi oldu. Bölgede metrekareye düşen yağış miktarı 59,8 kilogram olarak kaydedildi.

Musakolu’nu Çine’nin kırsal Hacıpaşalar Mahallesi takip etti. Burada ise metrekareye 57,4 kilogram yağış düştü.

İlçelere göre yağış dağılımı

Kent genelinde ölçülen yağış miktarları ilçelere ve mahallelere göre şöyle sıralandı:

Nazilli: 42,2 kg

Bozdoğan: 41,0 kg

Didim merkez: 36,6 kg

Karacasu: 36,3 kg

Buharkent: 34,8 kg

Kuyucak merkez: 32,5 kg

Germencik: 31,6 kg

Yenipazar: 27,3 kg

Sultanhisar: 26,8 kg

Çine merkez: 26,0 kg

Çine Bahçearası Mahallesi: 17,0 kg

Kuşadası merkez: 18,1 kg

Efeler: 17,2 kg

Didim Akbük: 15,4 kg

Kuşadası Güzelçamlı: 14,9 kg

Köşk: 14,2 kg

Söke merkez ve Karakaya: 12,2 kg

Koçarlı: 10 kg

Bazı bölgelerde yağış hiç görülmedi

Şiddetli sağanağa rağmen bazı noktalarda yağış kaydedilmedi.

Kuşadası 3 No’lu Şamandıra ile Didim Marina Feneri, yağış almayan bölgeler olarak ölçümlere yansıdı.

Alt yapı ve ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgelerde su baskınları, trafikte yavaşlama ve bazı yollarda geçici kapanmalar yaşandı. Ekipler, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü.

Yeni yağış uyarısı kapıda

Meteoroloji, Aydın ve çevresinde hafta boyunca yer yer sağanak geçişlerinin sürebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, ani yağışların sel ve su baskını riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.