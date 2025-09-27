Antalya’da eski komşular arasında yaşanan gerginlik, sıradan gibi görünen bir olayın mahkemeye taşınmasına yol açtı. Geçmişte yaşanan tartışmalar nedeniyle taşınmak zorunda kalan sanık, eski komşusunun kapı zilini çalıp kaçtı. Mağdur ise bu durumu “huzur ve sükûnu bozma” gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.

Hapis cezası verildi

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda sanığı 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Karara itiraz eden sanık, suç işlemediğini öne sürerek delillerin yetersizliğini gerekçe gösterip temyize başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın davranışının huzur ve sükûn bozma suçunu oluşturduğuna hükmetti. Tanık ifadeleri ve mevcut delillerin suçu doğruladığını belirten Daire, verilen cezanın yasal çerçeveye uygun olduğunu kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Yargıtay, 27 Eylül 2025 tarihinde temyiz başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.