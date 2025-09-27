Son Mühür - Sanatçı Güllü’nün cenazesi Yalova’dan İstanbul’a nakledildi. Kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yavuz, gasilhane önünde duygu yoğunluğu yaşayarak fenalaştı. Ekol TV'nin aktardığına göre, Tuyan Ülkem annesini gördüğü anda bayıldı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla müdahale edildi. Güllü’nün cenazesi, bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak namazın ardından annesinin mezarının yanına defnedilecek.

52 yaşında hayatını kaybetti

26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sularında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde yaşanan olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güllü’nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Saat 01.24’te kaydedilen görüntülerde, Güllü’nün bir odadan çıkarken “O ne lan?” dediği ve ardından yürümeye başladığı görüldü. Bu anlardan kısa bir süre sonra tıkırtı seslerinin duyulduğu, saat 01.26’da ise Güllü’nün kızı ve bir arkadaşının panik halinde dışarı koştuğu kameralara yansıdı. İki dakikalık bu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, olay yerinde bulunan bazı kişilerin Güllü’nün kızının “Annemi atmışlar” diye bağırdığını duyduklarını iddia ettiği, ancak kamera kayıtlarının kalitesi nedeniyle bu sözlerin net olarak anlaşılmadığını savunanlar da olduğu ifade edildi.