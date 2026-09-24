Zeytin tüketildikten sonra geriye kalan çekirdekler çoğu evde doğrudan çöpe atılıyor. Ancak sert ve dayanıklı yapıdaki bu çekirdekler, birkaç basit işlemden geçirildiğinde özellikle saksı ve bahçe işlerinde kullanışlı bir malzemeye dönüşüyor.

Saksının dibine koyulduğunda işe yarıyor

Zeytin çekirdeklerinin en dikkat çeken kullanım alanlarından biri saksılar. Bunun için çekirdeğin üzerinde kalan posa tamamen temizleniyor, ardından iyice yıkanıp kurutuluyor.

Hazırlanan çekirdekler toprak doldurulmadan önce saksının tabanına tek kat halinde seriliyor. Böylece fazla suyun tahliyesine yardımcı olan bir drenaj tabakası oluşuyor ve kök çevresinde su birikmesi azalıyor.

Komposta da karıştırılıyor

Zeytin çekirdeğinin sertliği burada küçük bir dezavantaj. Doğada parçalanması uzun sürdüğü için komposta koymadan önce ezmek veya küçük parçalara ayırmak gerekiyor.

Parçalanan çekirdekler; meyve kabukları, kullanılmış çay yaprakları ve diğer nemli organik atıklarla birlikte komposta ekleniyor. Küçültülmesi ayrışma sürecini hızlandırıyor.

Çekirdekten yeni zeytin ağacı yetişiyor

Zeytin ağacını çekirdekten yetiştirmek de mümkün. Ancak burada biraz sabır gerekiyor.

Meyve kalıntılarından tamamen arındırılan çekirdek birkaç gün suda tutuluyor. Daha sonra sert dış yüzeyi hafifçe aşındırılıp nemli ve suyu iyi tahliye eden toprağa dikiliyor. Filizlenme süreci haftalar, bazı durumlarda ise aylar sürüyor.

Evde nihaleye bile dönüşüyor

Kullanım alanı yalnızca toprakla sınırlı değil. Temizlenip iyice kurutulan çekirdekler bir araya getirilerek sıcak tencere ve kapların altına konulan nihalelerin yapımında da değerlendiriliyor.

Böylece sofradan çıktıktan sonra çöp kutusuna giden zeytin çekirdeği; saksıda, kompostta ve farklı ev uygulamalarında ikinci kez kullanılıyor.