Kritik nokta, kombinin radyatörlere gönderdiği suyun sıcaklığı. Birçok evde bu değer ihtiyaçtan yüksek tutuluyor. Derecenin doğru seviyeye çekilmesi ise peteklerin evi ısıtmasını sürdürürken tüketimi azaltıyor.

Kombide 60 derece ayarı öne çıkıyor

Kombinin “akış sıcaklığı”, peteklere gönderilen suyun sıcaklığını ifade ediyor. Modern yoğuşmalı kombilerde yaklaşık 60 derece iyi bir başlangıç noktası olarak öne çıkıyor.

Ancak her ev için tek bir derece bulunmuyor. Binanın yalıtımı, evin büyüklüğü ve kullanılan ısıtma sistemi uygun sıcaklığı değiştiriyor. Bu nedenle ayar kademeli biçimde düşürülerek ev için uygun seviye bulunuyor.

Kombi türüne göre ayar değişiyor

Sıcak su deposu bulunan geleneksel sistemlerde sıcaklığın yaklaşık 65 derece seviyesinde tutulması gerekiyor. Bu değer sıcak su deposunda bakteri oluşumunun önlenmesi açısından önem taşıyor.

Depolamasız kombilerde ise genellikle kullanım suyu ve radyatörler için ayrı sıcaklık kontrolleri bulunuyor. Peteklere giden su yaklaşık 60 dereceye indiriliyor. Evin ısınma durumuna göre daha düşük değerler de deneniyor.

Ayar değiştirilmeden önce mevcut değerlerin fotoğrafını çekmek veya bir yere not etmek de eski ayara dönmeyi kolaylaştırıyor.

Peteklerin ısınması biraz daha uzun sürebilir

Akış sıcaklığı düşürüldüğünde radyatörlerin hedef sıcaklığa ulaşması birkaç dakika daha uzun sürüyor. Buna karşılık uygun ayar bulunduğunda evin istenen sıcaklıkta tutulması devam ediyor.

Havalar daha da soğuduğunda derece yeniden yükseltiliyor. Böylece kombiyi sezon boyunca aynı yüksek sıcaklıkta çalıştırmak yerine hava şartlarına göre ayarlamak mümkün oluyor.

Çamaşır makinesinde de dereceye dikkat

Enerji tüketimini azaltmanın bir başka yolu çamaşırların daha düşük sıcaklıkta yıkanması. Modern deterjanlar düşük derecelerde de etkili temizlik sağlıyor.

Özellikle sık kullanılan programlarda yıkama sıcaklığının düşürülmesi elektrik tüketimini azaltıyor. Kombideki doğru sıcaklık ayarıyla birlikte bu küçük değişiklikler, kış aylarında evin enerji giderlerini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.