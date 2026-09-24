Pilav denilince akla ilk gelen, protein deposu olması ve doyurucu olmasıyla her yerde her zaman tercih edilen kuru fasulye, gaz yapmasıyla da bir o kadar meşhur... Rahatsız etmesini göz alarak yemekten vazgeçmeyenler için kökten bir çözüm önerisiyle geldik.

Helmelenmiş kuru fasulye nasıl olur?

Kuru fasulyeyi yapım aşamasını hepimiz biliriz. Peki helmelenmiş ifadesini hiç duymuş muydunuz? Helmelenmiş kuru fasulye demek, suyu ve sosunun birbiriyle tam homojen halde olduğu, ne çok sulu ne de çok koyu kuru fasulye yapmak istemiyorsanız bu helmelenmiş kuru fasulye demek. Tam olarak böyle bir kuru fasulye yapmak istiyorsanız söyleyeceğimiz yöntemleri adım adım mutlaka uygulayın.

Gaz yapmayan kuru fasulye nasıl yapılır?

Damaklarda unutulmayacak bir tat ve yedikten sonra gaz yapmayacak lezzetli bir kuru fasulye yapmak için önce birkaç saat önceden, hatta akşam yapacaksak, sabahtan yapacağımız kadar fasulyeyi normal sıcaklıkta bir suda ıslarız. Isladığımız kuru fasulyeleri haşlama suyumuza alıp kaynatmaya başlarız. Gaz yapmaması için kahramanımız bu aşamada devreye giriyor. Örneğin yarım kilo kuru fasulye yapıyorsak 1 tatlı kaşığı kimyonu kaynamaya başladığı anda fasulyenin kaynama suyuna atıyoruz. Endişe etmeyin, yemekte kimyon tadı olmayacak. Bu sayede gaz yapmayan bir kuru fasulyemiz olacak.

Bu aşamada kaynama süresi çok önemli. Fasulyeler tamamen pişene kadar kaynatmamanız gerekiyor. İşte helmelenmesi için de önemli olan adım bu. Genel algı fasulyelerin tamamen yumuşacık olana kadar kaynama suyunda kalması yönünde fakat bu tarifte tam olarak yumuşamamsı gerekiyor. Biraz diri kalan fasulyelerinizi haşlama suyundan süzdükten sonra bir başka tencerede penbeleşene kadar kavurduğunuz soğan, salça ve yağ karışımlı suyla birleştirebilirsiniz. İşte tam olarak yumuşamayan fasulyeleriniz buradaki birleşimde yumuşayacak ve bir miktar da renkli suyuiçine çektiği için daha lezzetli olacak.

Son aşamada ocakta fasulyeniz lezzetlenirken, pilavınızı da koymayı unutmayın, şimdiden afiyet olsun...