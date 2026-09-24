Televizyon kumandasında genellikle kanal numarası girerken kullanılan “0” tuşunun farklı bir işlevi daha bulunuyor. Tuşa birkaç saniye basılı tutulduğunda Hızlı Erişim yönetim ekranı açılıyor.

Rakam tuşları uygulama kısayoluna dönüşüyor

Hızlı Erişim özelliği, sık kullanılan kanal veya uygulamaların kumandadaki rakamlara atanmasını sağlıyor. Ayarlama tamamlandıktan sonra ana ekrana dönmeye veya menüler arasında uygulama aramaya gerek kalmıyor.

Örneğin belirlenen bir uygulama rakam tuşlarından birine tanımlandığında, daha sonra o rakama basılması uygulamayı doğrudan açıyor.

0 tuşuna birkaç saniye basmak yeterli

Kısayolları düzenlemek için kumandadaki “0” tuşuna birkaç saniye basılı tutuluyor. Açılan Hızlı Erişim ekranından rakam tuşlarına kanal veya uygulama atanıyor. Daha önce oluşturulan kısayollar da aynı bölümden değiştiriliyor ya da siliniyor.

Bir başka yöntem ise kullanılmak istenen kanal veya uygulama açıkken tercih edilen rakam tuşuna uzun basmak. Ekranda çıkan onayın ardından ilgili içerik o rakama tanımlanıyor.

Kumandada başka kısayollar da bulunuyor

Uzun basıldığında farklı görev üstlenen tek tuş “0” değil. Referans metindeki bilgilere göre “9” tuşu hızlı yardım ve sistem destek ekranını açarken, ses kapatma tuşuna uzun basmak erişilebilirlik ayarlarını getiriyor.

Harici giriş veya ana ekran tuşlarına uzun basıldığında ise bağlı cihazların kontrol paneline ya da son kullanılan uygulamalara hızlı geçiş sağlanıyor.

Bu özelliklerin çalışma biçimi televizyon modeli ve kullanılan kumandaya göre değişiklik gösteriyor.