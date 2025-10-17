Manisa'nın Turgutlu ilçesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce bir binada çıkan yangında ağır yaralanan Hatice Kübra Kaplan'dan gelen acı haberle sarsıldı. Yangın felaketinin ardından uzun süredir Turgutlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 22 yaşındaki genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik gelişme, olayın yaşandığı günden bu yana Kaplan için umutla bekleyen ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Yangınların yol açtığı uzun süreli ve yıkıcı etkiler, bu olayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Faciada ağır yaralanan kaplan kurtarılamadı

Söz konusu yangın, 7 Mayıs 2024 tarihinde sabahın erken saatlerinde, Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Numara 28 adresindeki üç katlı binada meydana gelmişti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede yayılarak binada büyük hasara yol açmış, olayda biri ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında binanın ikinci katında bulunan Hatice Kübra Kaplan, alevlerden ve yoğun dumandan ciddi şekilde etkilenerek ağır yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Kaplan, o günden itibaren Turgutlu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yaklaşık 18 aydır süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybettiği bildirildi.

Hatice Kübra Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta hayatını kaybeden Hatice Kübra Kaplan’ın vefat haberi, Turgutlu’da büyük üzüntüye neden oldu. Kaplan’ın cenazesi, bugün Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenlerinin omuzlarında taşınan cenaze, dualar eşliğinde Sarıbey Mahalle Kabristanı'nda toprağa verildi. Yangınla ilgili soruşturmanın, genç kadının ölümü üzerine yeni detaylarla derinleştirilmesi bekleniyor. Yetkililer, yangın güvenliği tedbirlerinin önemi konusunda vatandaşlara bir kez daha hatırlatmalarda bulundu.