Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Aşkına Derneği Başkanı, Turizmci Filiz Güleç, İzmir'in tanıtımı, İzmir Aşkına Derneği'nin çalışmaları ve İEF hakkında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İzmir Fuarı'nda kadın eli...

İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark'ın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Güleç bu yıl 'Fuar şehrin kalbinde' sloganının Kültürpark'da fuar istemeyenlere en güzel cevap olduğunu ifade etti. Fuarın ve Kültürpark'ın doğumunda bir kadın eli olduğunu anlattı.

"İlk İzmir Fuarı İktisat Kongresi ile başlıyor biliyorsunuz. İzmir'in ekonomik açıdan canlanması için ne yapılabilir diye. Yangın, savaş sonrası neler yapılacak diyerek ve böyle bir fikir öne atılıyor. Diyor ki Atatürk bir fuar yapalım, fuar organize edin burası İzmir ekonomisinin de kalbinin olduğu bir yer olsun. İktisat Kongresi'nin yapılma amacı da bu. Bunun üzerine çalışmalar başlıyor... 1927 yılı Dokuz Eylül Panayırı olarak başlıyor. 155 yerli, 70 yabancı firma katılıyor. 30 bin kişi ziyaret ediyor.

1931 yılında Paris Sömürge Sergisi diye üç aylık kongre yapılıyor. İzmir'in ilk kadın milletvekili Benal Nevzat Arıman, Behçet Uz tarafından görevlendiriliyor. Arıman orada bu iş nasıl yapılır. Biz daha iyi nasıl yapabiliriz? Benal Hanım Kültürpark'ın ve fuarın temelini oluşturuyor. Ülkelerle görüşüyor. Sizin için binalar yapacaklarını, kendi bitkilerin izlemek gelin diyor. Kendi pavyonunuz olacak. Bütün ülkelerin pavyonu olurken, o ülkelerin bitkileri ile yeşil halini alıyor. Behçet Uz'un çalışmaları ile fuar büyüyor. 1936'da bu ülkelerin katılımı ile Fuar gerçekleşiyor. Kültürpark küllerinden yemyeşil bir şekilde doğuyor. Şimdi sadece Pakistan pavyonu kaldı."

Yedi Kocalı İzmir geliyor...

İzmir Aşkına derneğini İzmir'in tanıtımı için kurduklarını belirten Güleç yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"İzmir sahipsiz kalıyor. Biz hep veriyoruz. İzmirlinin ve sonradan İzmirli olanların İzmir'i tanıması gerektiğini sadece çiğdem, gevrek, boyozdan ibaret olmadığını çok daha fazlası İzmir'de... 8500 yıllık bir tarih var. Beş çeşit mutfaktan yola çıkıldığını anlatmamız gerektiğini düşünerek yola çıktım. Müzik olduğunda insanlar bir araya geliyor. Beraber söylüyorlar beraber eğleniyorlar.

Şiiri herkes beraber okuyamıyor ama müziği ve şarkıyı ikinci duyuşunda artık ona eşlik edebiliyorsun. Ya vücudunun ritmiyle eşlik ediyorsun ya da söyleyerek eşlik edebiliyorsun. Bu sebeple müzikaller yapalım diye düşünmüştüm o zamanlar. Böyle de başladık... İlk oyunumuz Rachel ve Nico sonra geliştirdikleri Mübadelede Aşk yaptık. 12 arkadaş yola çıktık.

Sonra 8500 yılını anlatacak bir oyun yazdık. Homeros'tan tutun İskender'in, Amazonlar'a, Çaka bey'e, Arstides'e, Marcus Arelyus'a kadar İzmir'den geçen tüm kahramanlara yer verdik. "Homeros İzmirlidir" sloganını ezber ettik.

Sonra Sokağın Kadınları geldi. İzmir'in fuar dönemlerini anlatırken kadının gücünü anlattık. Ve bu yıl İzmir'in Rüyası oyununu sergiledik. Politik müzikal komedimizdi. Yeni sezon için sürprizlerimiz var. Dört oyun yazıyoruz Barış üç oyun, ben de bir oyun kaleme alıyoruz. Buradan söyleyebileceğim bir de sürprizimiz var. Yazım ekibimizin bir arada oluşturduğu "Yedi Kocalı İzmir" geliyor."

94. İEF'de...

Bu yıl 94. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı yine ziyaretçi rekoru kıracak ama bir kimlik problemi var. 100.yıla yaklaşırken İhtiyar Delikanlıya gençlik aşısı gerekiyor. Güleç bu konuda düşüncelerini anlattı.

"İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir'in en önemli değeri ama şimdiden 95. Fuar için hazırlanmaya başlamalı öncelikle amacı belirlenmesi İzmirliyi eğlendirmek için mi yapıyoruz yoksa insanları İzmir'e çekmek ve İzmir'in turizmden daha fazla pay alması için mi? Ticaretin bittiğine inanmıyorum. Hala dokunarak, bakarak satın almayı tercih ediyor insanlar TESLA geldiyse birçok markada gelir.

Fuarımız incik boncuk, sahte çanta tişörtleri mahkum değil alışverişi fuardan yapmasın. Onun yerine özel İzmir hediyelik eşyaları, fuar hatıraları hazırlansın. Hediyelik eşya yarışmaları düzenlensin. Güzel olan kalsın. Kötü olanlarla devam etmeyelim. Yeme İçme köşesi daha düzenli olmuş. Göl Gazinosu çok güzel ama Gastronomi Müzesi deyince daha çok şey bekliyoruz. Beş mutfağımız tanıtılıp, tadımlar yaptırılabilirdi. Sergiler çok güzel olmuş. Folkart gibi sponsorlar çoğalmalı... İzmirli değil ama İzmir'de doğanlardan daha çok iş yapıyor."

Başkan yalnız bırakıldı...

İzmir Aşkına ekibi kostümleri ile kortej de katılarak renk kattı. Güleç seneye daha renkli bir kortejle açmalıyız fuarı, herkes katılmalı... İzmir'in değerlerini kortej de göstermeliyiz. Homeros'tan Amazon lara, Çakabey'e tüm İzmir tarihi akmalı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay çok yalnız bırakıldı. Kortej de İlçe Belediye Başkanları yoktu. Biz en güzel kostüm lerimizle kortej de yer aldık. Oyunlarımızla da olacaktık ama son anda olamadı. Umarım önümüzdeki yıl beş oyunumuzla İzmir'in tanıtımına katkı koyarız."

Alsancak şenliği hazırlıkları...

Güleç 15-17 Ekim'de Alsancak Derneği ile birlikte Alsancak Şenliğini gerçekleştireceklerini belirtti.

"Çok güzel bir şenlik olacak Alsancak'ta. Bizim gibi İzmir'i tanıtmak için gerçekten yola çıkmış insanların kısıtlı bütçelerle neler yapabileceğini göstermeye çalışacağız. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız diye düşünüyorum. İlk gün kortejle başlayacağız. Kortej için bir kostüm yarışması planlıyoruz. İkinci gün Akşam belediyemiz inşallah bir konser yapacak orada. Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışıyoruz.

Umuyorum ki İzmirli sanatçılar destek verecektir... Bir şarkı iki şarkı söyleseler ne güzel olur. İzmir Mutfak kültürünü ve farklı mutfaklarını anlatacağız. Nevzat Salih İşgören'de gerçekleşecek etkinlikte İzmir'i etkileyen beş mutfak anlatılacak. Yahudi Mutfağı, Levanten Mutfağı, Rum Mutfağı, Boşnak Mutfağı ve Osmanlı Mutfağı statları olacak.

Kaykay, Smaç turnuvası, DJ performans... Alsancak Garında Gelinlik defilesi, tavla turnuvası ve final gecesi Bergama vapuru turu yapılacak. Herkes eski İzmir beyfendi ve hanımefendi kostümleri ile katılabilecek. Farklı şovlarla 15-17 Ekim de gerçekleşecek Alsancak Şenliği'nde desteklerinizi bekliyoruz. "