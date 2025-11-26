UNESCO tarafından 2019 yılında ilan edilen ve her yıl 26 Kasım’da kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü, Türkiye’nin en fazla zeytin ağacına sahip illerinden Manisa’da buruk bir atmosferde geçti.

Zeytin üretiminde 2025 felaketi

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Bakır Mahallesi’ndeki anıt zeytin ağacı önünde yaptığı açıklamada, üreticilerin 2025 sezonunu büyük kayıplarla tamamladığını belirtti. Özarı, nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin zeytinliklerin yanı sıra üzüm bağlarında da ciddi hasara yol açtığını vurguladı.

“Yeni açan tomurcuklar ve çiçekler don nedeniyle zarar gördü. Ardından gelen aşırı sıcak ve kurak hava koşulları, zaten az tutan zeytinlerin dökülmesine neden oldu. 2025 rekoltesi, son 20 yılın en düşük seviyesinde” diyen Özarı, üreticilerin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını ifade etti.

Fiyat baskısı çiftçiyi zorluyor

Özarı, hasar gören üreticilerin maliyetlerini karşılayabilmek için yüksek fiyat beklentisine yöneldiğini, ancak piyasadaki tekelci sermayenin düşük fiyat dayatmasıyla karşı karşıya kaldığını aktardı. Sezon başında 150 TL’den başlayan alım fiyatlarının, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla 95 TL’ye kadar gerilediğini belirten Özarı, “Çiftçimiz bir kez daha mağdur edildi” dedi.

Çözüm kooperatifleşmede

Üreticilerin hak ettikleri değeri alabilmesi için örgütlenmenin önemine dikkat çeken Özarı, zeytin üreticilerine şu çağrıyı yaptı:

“Bir gün gelecek, çiftçimiz birleşecek, sermayenin yükünü üzerinden atacaktır. Birlik olup kooperatifleşecek ve kendi hakkını koruyacaktır. Ziraat Odası olarak ilaç tedarikinden alet ekipman desteğine, mısır ve buğday pazarlamasına kadar üreticimizin yanındayız. Ancak esas çözüm kooperatifleşmededir. Tüm zeytincilerimizi odamıza davet ediyor, gelin birlik olalım, kooperatifimizi kuralım diyorum.”

Buruk kutlama ve mesaj

Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Özarı, tüm zeytin üreticilerinin gününü tebrik etti.