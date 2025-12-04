Turgutlu Belediyespor, hafta sonu hem potada hem de filede iç saha maçlarına çıkacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olma unvanını taşıyan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında Fenerbahçe Gelişim’i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta uzatmalara giden mücadelede Yalova VIP’i mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.30’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda parkeye çıkacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip ligde 4’üncü, konuk takım ise 6’ncı sırada bulunuyor.

Filede Ata Okul Spor karşılaşması

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise 7 Aralık Pazar günü Ata Okul Spor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup eden Turgutlu temsilcisi, rövanş niteliği taşıyan bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Müsabaka, saat 15.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.

Taraftarlar için ücretsiz ulaşım

Her iki karşılaşmanın da ücretsiz olarak izlenebileceği bildirildi. Sporseverlerin salona ulaşımı için Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden cumartesi günü saat 17.15’te, pazar günü ise 14.00’te ücretsiz servis seferleri düzenlenecek.

Maliz: Çifte galibiyete inanıyoruz

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, hafta sonu oynanacak karşılaşmalar öncesi yaptığı değerlendirmede, “Kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarımız bu hafta taraftarımızın önünde sahaya çıkacak. Hem cumartesi hem de pazar günü oynanacak maçlarda galibiyet alarak çifte sevinç yaşayacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyor, taraftarlarımızı tribünlerde yerlerini almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.