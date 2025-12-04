Son Mühür- Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu hakkında, belediye başkanlığından resmi bir bilgilendirme yapıldı. Başkan Durbay'ın, tedavisi amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve hayati fonksiyonlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği açıklandı.

Tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor

Başkan Durbay'ın hastaneye kaldırılmasının ardından başlayan tedavi süreci, Manisa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada, Başkan'ın kan değerlerinin yakından izlenmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi. Durbay'ın bilinci açık bir şekilde tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Genel durumu stabil, gelişmeler resmi kanallardan açıklanacak

Şehzadeler Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilendirmede, Başkan Gülşah Durbay'ın genel durumunun stabil olduğu vurgulandı. Tedavisinin, doktorların yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi. Başkanın sağlık durumundaki gelişmelere ilişkin bilgilerin, bizzat Belediye tarafından resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Teşekkür mesajı

Belediye, Başkan Durbay'ın sağlık durumunu yakından takip eden, iyi dileklerini ve geçmiş olsun temennilerini ileten tüm Türkiye'ye minnettarlığını sundu. Açıklamada ayrıca, süreç boyunca Başkan'ın durumunu en yoğun şekilde takip eden Manisa Şehir Hastanesi doktorlarına, sağlık çalışanlarına ve yönetimine özel olarak teşekkür edildi.

Ne olmuştu?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi süreci, kendisine konulan kolon kanseri teşhisi üzerine başlamıştı. Başkan Durbay, 1 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği rutin kontrol sırasında hayati değerlerinin düşük seyretmesi nedeniyle ivedilikle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.