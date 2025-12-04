Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında Soma’da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy katıldı.

“Soma hak ettiğinden fazlasını alacak”

Göreve geldiği günden bu yana Soma’ya birçok kez geldiğini belirten Besim Dutlulu, ilçede yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa genelinde yapılan yol çalışmalarının önemli bir bölümünün Soma’da hayata geçirildiğini belirten Dutlulu, soğuk asfalt çalışmalarının 35 kilometreyi geçtiğini, sıcak asfaltla birlikte bu rakamın önümüzdeki yıl 50 kilometrenin üzerine çıkacağını ifade etti. Soma’nın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu hizmetlere artık daha güçlü şekilde kavuşacağını vurguladı.

Şeffaf belediyecilik vurgusu

Dutlulu, yerel yönetimde başarının en önemli iki unsurunun samimiyet ve şeffaflık olduğunu dile getirdi. Yaptıkları tüm iş ve ihalelerin kamuoyuna açık şekilde yürütüldüğünü belirten Dutlulu, mahallelerin sorunlarının muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ele alındığını söyledi.

Yeni meydan ve yeraltı otoparkı

Soma’ya kazandırılacak projelerden birinin yeni meydan ve yeraltı otoparkı olduğunu açıklayan Başkan Dutlulu, bu projeye “Ferdi Başkan” adının verileceğini duyurdu. Temel belediyecilik hizmetlerinin önemine de dikkat çeken Dutlulu, yol, su ve temizlik gibi konuların ihmal edilmeden çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Asfalt altyapısı güçleniyor

Asfalt yatırımları hakkında da bilgi veren Dutlulu, Salihli ve Akhisar’da yeni asfalt plent tesisleri kurulduğunu, Manisa merkezdeki tesisle birlikte sıcak asfalt konusunda kent genelinde sorun yaşanmayacağını ifade etti. Yapılan planlamayla Soma’nın da bu yatırımlardan güçlü şekilde faydalanacağını kaydetti.

“Birlikte çözüm üretiyoruz”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise geçmişten devralınan sorunların farkında olduklarını belirterek, öncelik sırasına göre planlama yapıldığını ve kronik sorunların çözümü için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantının sonunda Başkan Dutlulu, muhtarlar ve sivil toplum temsilcilerinin sorularını yanıtladı ve Soma’da sürdürülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.