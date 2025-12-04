Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her hafta farklı parkurlarda yürüyüşler düzenleyen TURBELDAK, bu hafta Kurudere–Karagöl parkurunu tercih etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüş, yaklaşık 15 kilometrelik parkur boyunca sürdü.

Yağmur altında orman yürüyüşü

Katılımcılar; çam, meşe ve çınar ağaçlarıyla çevrili orman yolunda, yağmur eşliğinde ilerleyerek doğanın sunduğu dinginliği yaşadı. Parkurun sonunda ulaşılan Karagöl’ün doğal güzelliği, etkinliğe ayrı bir değer kattı.

“Doğayla bağı güçlendirmeyi sürdürüyoruz”

Yaz–Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, Karagöl’ün en sevilen parkurlardan biri olduğunu belirterek şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşılan keyifli bir gün geçirildiğini ifade etti. TURBELDAK olarak daha fazla insanın doğayla güçlü bir bağ kurmasını hedeflediklerini vurgulayan Mert, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.