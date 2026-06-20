Adı, dünyanın her köşesinde hep aynı: Biz “zeytin” der geçeriz... Kıymetini bilen ise... Hakkıyla ve dahi saygıyla ayağa kalkarak(!)... Adıyla seslenerek... Başımıza gelenleri iki satır ile özetler!

“Ölmez Ağacı”nın ölüm fermanı “7x 24” ortalıkta dolaşıyor ama...

Arkasına dönüp bakan yok!..

*

Güzel memleketimde...

Mevcut zeytin ağacının resmi rakamı...

Hem gururumuzu okşuyor...

Hem de “Ya bunları da köklerlerse?” diye endişelendiriyor...

*

İşte geçen yılın güzelliği...

2024 ve 2025’ten sevindiren rakamlar:

Toplam zeytin üretimi 3 milyon 600.000 ton...

Sofralık zeytin ve zeytinyağı 750.000 ton...

Zeytinyağı rekoltesi 475 bin ton...

Allah’tan başka ne isteyelim ki?

Bitmedi...

Ülke genelinde...

“204 milyon 437 bin” zeytin ağacına...

Gözümüz gibi bakıyoruz (14 Ocak 2025...)

*

Sakınmayalım; bilakis gururlanalım:

Dünyanın ikinci büyük zeytinyağı üreticisiyiz...

Ne var ki...

Zeytinyağının pazarlanması konusunda sıkıntılıyız!

Avrupa’nın batı ucunda ise...

“Zeytin” üretiminde...

Bizimle bilek güreşi yapan bir ülke var:

“İspanya”...

O ülke liderliğini sürdürürken...

Türkiye dünya ikincisi konumunda bulunuyor...

Türkiye sofralık zeytin üretiminde birinci sırada yer alsa da...

Zeytinyağında İspanya'yı henüz yakalayamadı...

...Ve, arkasından da şu duayı mırıldanalım:

“İnşallah yeni madenler açma uğruna ata yadigarı güzelim zeytine hepten veda etmeyelim!”

Derkeeen...

Bi’de baktık ki...

*

Son zamanlarda bir siyasi parti lideri...

Bereketin diğer adı “Zeytin”i...

Belki de...

Hiç bu kadar “anlamlı” dile getirmemiştir...

Dün gün boyunca...

Denizlili vatandaşlarla buluşan Özgür Özel...

Genelinde zeytinlikleri tahrip eden vahşi madencilik projelerine...

Sert tepki gösterdi...

Özel, "Madene değil ama kamu yararı gözetmeyen, doğayı katleden gözü dönmüş madenciliğe karşıyız" diyerek...

Zeytin ağaçlarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getirdi ve...

Bereket’in diğer adı “zeytin” için...

Şunları söylemekten de kendini alamadı:

“Türkiye'nin herhangi bir yerinde uçaktan, helikopterden baktığınızda...

Nasıl bir (vahşi madencilik) yapıldığını görmek mümkün...

Yemyeşil dağlarımız delik deşik oluyor...

Şimdi bir kez daha zeytinliklerde maden aramak istiyorlar...

Son olarak...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde yaşananlar...

Akbelen'deki direnişin ruhuyla...

Tüm Türkiye'deki hangi görüşten olursa olsun doğayı sevenleri...

Ağacı sevenleri ve özellikle zeytini sevenleri...

Omuz omuza mücadele etmeye davet ediyorum...”

*

Bitmedi...

Önemli bir ayrıntı daha...

Meslektaşımız...

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın bir yıl önceki yazısı...

Zeytin’e selam çakan hepimizin uykusunu kaçıracak:

“Son 24 yılda hükümet tam 11 kez zeytinlik alanları sanayiye ve madenciliğe açmak için girişimde bulundu... Şimdi hazırlanan yasa ise çok daha korkunç sonuçlar doğuracak... Maden Yasası’na eklenecek harita, kroki ve koordinat listeleri sınırları içine zeytinlik alanlar giriyorsa, o alandaki zeytin ağaçları taşınacak... Yani (adrese teslim) bir yasa öngörülüyor... Açıkça, Zeytincilik Yasası dooooğru çöpe!”

...Ve, bitiriyoruz...

Dünyayı, insanlığı, zamanı sırtlayan zeytinin...

Diğer adıdır “Ölmez Ağacı!”

Anadolu’nun armağanıdır bu sıfat zeytine...

Hatta...

Çok yakışan ve çok doğru bir unvandır o güzellik için...

“Zira zeytin ağacı ölümsüzdür!”

Mesela, Girit’te “5 bin yaşında” olduğu tahmin edilen...

Bir anıt zeytin ağacı olduğunu biliyor muydunuz?

Başta Türkiye olmak üzere Akdeniz ülkelerinde...

Binlerce, on binlerce Roma döneminden kalma...

İki bin yaşın üstünde “ölmez ağacı”nın yaşadığından haberiniz var mı?

Nokta...

Hamiş: “Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70’inde bile, mesela, zeytin dikeceksin... Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından...” / Nazım Hikmet – Dünya Şairi...

Sonsöz: “Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum” diyor... Biz de bir zeytin ağacının gövdesine sarılalım... Hem de sımsıkı... / Cemal Süreya – Şair...