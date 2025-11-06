Son günlerde magazin gündeminde oyuncu Okan Bayülgen’in katıldığı bir YouTube programında kullandığı “Sevişecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı” sözleri dikkat çekti. Bu sözler kamuoyunda geniş yankı buldu ve birçok farklı yorum aldı. Özellikle Bayülgen’in eski eşi Zeyno Günenç’in cevabı olayın daha da konuşulmasına neden oldu.

Okan Bayülgen’in bu açıklamasına ilk yanıt verenlerden biri, 1996-1998 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Zeyno Günenç oldu. Günenç, magazin mensuplarına yaptığı açıklamada “Ben ölmedim. Onu her haliyle çok severim. Okan’ın zekâsı bize lazım” ifadelerini kullandı. Böylece Bayülgen’in sözlerine hem esprili hem de destekleyici bir dille yaklaşmış oldu. Günenç, halen hayatta olduğunu ve Okan Bayülgen’in sivri çıkışlarını her zaman sevdiğini, zekâsının da Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Bu olayın ardından sosyal medyada ve basında, geçmişte evli olan ikilinin arasındaki dostane ilişki de gündeme geldi. Zeyno Günenç’in Bayülgen’e yönelik bu yaklaşımı, taraflar arasında bir kırgınlık olmadığını da gösterdi. Magazin dünyasında mizahi ve özgün sözleriyle bilinen Okan Bayülgen’in ifadesi olduğu kadar, Günenç’in cevabı da esprili bir şekilde karşılandı.

Zeyno Günenç kimdir?

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967’de İzmit’te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde uzun yıllardır aktif olarak çalışan Günenç, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı. Kanada’da bir yıl tiyatro eğitimi alarak yetkinliğini artırdı. Ayrıca Radyo Tek (Londra), Power FM ve Radio XL gibi radyolarda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı.

Tiyatroda ve televizyon projelerinde geniş bir yelpazede rol alan Zeyno Günenç, en çok “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Dominant Teyze/Gönül karakteriyle tanındı. “Tatlı İntikam”, “Geniş Aile”, “Eyvah Kızım Büyüdü” gibi dizilerde de yer aldı. Sinemada ise “Keloğlan Kara Prens’e Karşı” gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı. Okan Bayülgen ile 1997 yılında evlendi ve 16 ay süren bu evlilik sonrası yollarını ayırdı.

Olayın ön plana çıkış nedeni

Okan Bayülgen’in programda kullandığı ifadeler, aslında mizahi unsurlar taşıyor ve kendine has üslubuyla gündeme geliyor. Ancak bu ifadeler, onunla geçmişte ilişki yaşamış kişiler ve eski eşiyle ilgili spekülasyonlara neden oldu. Zeyno Günenç’in, “Ben ölmedim” şeklindeki yanıtı ise sosyal medyada olumlu ve esprili biçimde karşılık buldu. Olay kısa sürede magazin camiasında gündem oldu.

Güncel yorumlar ve sosyal medya etkisi

İkilinin magazin gündemine oturan bu söz alışverişi, esprili ve dostane bir ortam yarattı. Okan Bayülgen’in alışılmış muzip üslubu ve Zeyno Günenç’in olgun yaklaşımı, olayın olumsuz bir tartışmaya dönüşmeden mizahi zeminde kalmasını sağladı.

Bu olay, hem Okan Bayülgen’in dikkat çeken açıklamalarıyla hem de Zeyno Günenç’in mizahi yanıtıyla magazin gündeminde yerini korudu.