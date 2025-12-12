Mutfak kariyerine işletme eğitimini yarıda bırakarak başlayan Semihcan Temiz, uluslararası alanda kazandığı deneyimlerle tanındı. Dubai, Karadağ ve Maldivler gibi farklı coğrafyalarda çalışan yarışmacı, teknik bilgisi ve yaratıcı tabaklarıyla jüri üyelerinin takdirini kazandı. Yarışmaya ilk katıldığı dönemde Maldivler'den gelmesi ve Yörük kökenli olduğunu vurgulaması izleyicilerin ilgisini çekti.

Semihcan Temiz Kimdir?

Aslen Mersinli olan 27 yaşındaki Semihcan Temiz, eğitim hayatı nedeniyle 13 yaşından itibaren ailesinden ayrı yaşadı. Üniversite eğitimine işletme bölümünde başladı ancak mutfağa olan tutkusu nedeniyle üçüncü sınıfta okulunu bıraktı. Kariyer rotasını tamamen değiştirerek aşçılık eğitimi aldı ve profesyonel mutfak dünyasına adım attı.

Sektöre Mersin'de yerel bir restoranda 8 ay çalışarak başlayan Temiz, 2018 yılından itibaren kariyerini yurt dışında sürdürdü. İlk yurt dışı deneyimini Karadağ'da (Montenegro) bir yıl çalışarak edindi. Ardından Dubai'de iki yıl görev aldı ve son olarak Maldivler'de bir otelin mutfağında çalıştı. MasterChef Türkiye 2024 elemelerine katılmak için Maldivler'den Türkiye'ye döndü.

MasterChef Kariyeri ve Başarıları

Semihcan Temiz, MasterChef Türkiye serüvenine 2024 sezonunda katıldı. İlk tur elemelerinde şeflere sunduğu "dövme pilavı ve et tabağı" ile üç evet oyu alarak ana kadroya girmeyi başardı. Sezon boyunca disiplinli çalışma tarzı ve teknik hakimiyetiyle öne çıkan yarışmacı, özellikle yaratıcılık oyunlarında hazırladığı tabaklarla dikkat çekti. 2024 sezonunu üçüncü tamamlayarak yarı finalde yarışmaya veda etti.

2025 yılının aralık ayında düzenlenen MasterChef Altın Kupa organizasyonuna davet edilen Temiz, burada geçmiş sezonların başarılı isimleriyle yarıştı. Altın Kupa haftasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında Mavi Takım'da yer alan Semihcan, takım arkadaşlarının oylaması sonucunda eleme potasına gönderilen isimler arasında yer aldı. Sosyal medyada da aktif olan Semihcan Temiz, hazırladığı yemek videoları ve tarifleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.