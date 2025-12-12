İkilinin Londra sokaklarında ve çeşitli mekanlarda beraber görüldüğü yönündeki haberler, sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. Hakan Sabancı ayrılığının ardından sessizliğini koruyan oyuncunun, OGM Pictures’ın kurucusu Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor. Erçel’in havaalanında muhabirlerin sorularına verdiği kaçamak ancak imalı yanıtlar, bu iddiaları güçlendiren en önemli veri olarak kayıtlara geçti.

Hande Erçel ve Onur Güvenatam Sevgili mi?

Hande Erçel ve yapımcı Onur Güvenatam arasındaki yakınlaşma iddiaları, ikilinin Londra’da bir süredir birlikte yaşadığı haberleriyle ortaya çıktı. 32 yaşındaki Erçel ile 1985 doğumlu Güvenatam arasındaki ilişki haberleri, Erçel’in İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmesiyle doğruluk kazandı. Muhabirlerin aşk iddiaları hakkındaki ısrarlı sorularını yanıtlayan Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Üzerine konuşulacak bir durum yok daha" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yargısız infaz yapılmaması gerektiğini belirterek, "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes yargılamadan önce bir dursun, beklesin" şeklinde konuştu. "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet" yanıtını verdi. Bu açıklamalar, magazin çevrelerinde ilişkinin başladığına dair bir kabul olarak yorumlandı. Çiftin arasındaki yaş farkı bazı kaynaklarda farklı yansıtılsa da, biyografik verilere göre ikili arasında yaklaşık 8 yaş fark bulunuyor.

Onur Güvenatam Kimdir?

1985 yılında Ankara’da doğan Onur Güvenatam, Türk televizyon ve sinema sektörünün önde gelen yapımcıları arasında yer alıyor. Sektöre adım attığı günden bu yana birçok yüksek profilli projeye imza atan Güvenatam, kurucusu olduğu OGM Pictures ile tanınıyor. Özellikle psikolojik derinliği olan ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan yapımlarla dikkat çeken Güvenatam, "Masumlar Apartmanı", "Camdaki Kız", "Kırmızı Oda" ve reyting rekortmeni "Yalı Çapkını" gibi dizilerin yapımcılığını üstlendi.

Başarılı kariyeri uluslararası alanda da tescillenen ünlü yapımcı, küresel medya endüstrisinin en etkili liderlerinin sıralandığı "Variety 500" listesine girmeyi başardı. Dijital platformlar için "Atiye" ve "Zeytin Ağacı" gibi projeleri de hayata geçiren Güvenatam, 2025 yılı itibarıyla sektörün en güçlü iş insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Hande Erçel ile anılması, yapımcının özel hayatını da kariyeri kadar merak konusu haline getirdi.