NASA ve Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) verilerine göre, saatte 120 ila 150 adet "yıldız kayması" üretebilen Geminid meteor yağmuru, diğer meteor yağmurlarından farklı olarak renkli ışık süzmeleri oluşturmasıyla biliniyor. Sarı, yeşil, mavi ve kırmızı tonlarda parlayabilen meteorlar, atmosferde bıraktıkları izlerle görsel bir şölen vaat ediyor. Uzmanlar, bu yılki gözlem koşullarının Ay'ın evresi nedeniyle oldukça elverişli olduğunu belirtti.

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman Zirve Yapacak?

Geminid meteor yağmuru, 13 Aralık Cumartesi gecesini 14 Aralık Pazar sabahına bağlayan gece zirve noktasına ulaşacak. Türkiye saatiyle gece yarısından sonra etkisini artıracak olan yağmurun en yoğun izlenebileceği zaman aralığı, gökyüzünün en karanlık olduğu 02.00 ile 04.00 saatleri arası olacak.

Bu yıl Ay, "azalan hilal" evresinde olacak ve yüzeyinin sadece yaklaşık yüzde 27'si aydınlık görünecek. Ay'ın gece saat 02.00 sularında doğması beklendiğinden, gece yarısından önceki saatlerde gökyüzü tamamen karanlık olacak. Ay doğduktan sonra bile hilal evresinde olması sebebiyle meteorların görünürlüğünü önemli ölçüde engellemeyecek.

Nasıl ve Nereden İzlenmeli?

Meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir teleskop veya dürbün gibi özel ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Gözlemin en sağlıklı yapılabilmesi için şehir ışıklarından uzak, ışık kirliliğinin az olduğu karanlık bölgelerin tercih edilmesi gerekiyor. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuluyor.

Gözlemcilerin gökyüzünde İkizler (Gemini) takımyıldızı yönüne bakmaları önerilse de, meteorlar gökyüzünün her noktasında belirebilir. Şehir merkezlerinde ışık kirliliği nedeniyle saatte sadece 10-20 meteor görülebilirken, kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde bu sayı 100'ü aşabilir. Meteorolojiden alınan son verilere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, iç ve doğu kesimlerde daha açık bir gökyüzü tahmin ediliyor.

Geminid Meteor Yağmurunun Kaynağı Nedir?

Çoğu meteor yağmuru kuyruklu yıldızların bıraktığı toz ve buz kalıntılarından oluşurken, Geminid meteor yağmuru kaynağını bir asteroidden alır. 3200 Phaethon adı verilen bu gök cismi, Güneş etrafındaki yörüngesini 1,4 yılda tamamlar. Dünya, her yıl aralık ayında bu asteroidin yörüngesinde bıraktığı enkaz bulutunun içinden geçer.

Atmosfere saatte yaklaşık 127.000 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme nedeniyle yanarak "yıldız kayması" olarak bilinen ışık süzmelerini oluşturur. Phaethon'un yüzeyindeki sodyum gibi elementlerin yanması, Geminid meteorlarının beyazın yanı sıra farklı renklerde görülmesini sağlar.