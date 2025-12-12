TN Yapım imzası taşıyan projenin yapımcılığını Tanay Abbasoğlu, ortak yapımcılığını ise Atay Yıldız üstlendi. Yönetmen koltuğunda Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin senaryosunu yine Cem Özüduru ve Ozan Ağaç kaleme aldı. Yayınlanan ilk bölümüyle birlikte sosyal medyada gündem olan dizi, karanlık atmosferi ve işlediği saplantılı ilişkiler ağıyla dikkat çekti.

Jasmine Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi, ölümcül bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren Yasemin isimli genç bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Yasemin'in bu zorlu süreçteki en büyük ve tek destekçisi, kendisine saplantılı bir sevgiyle bağlı olan üvey kardeşi Tufan oluyor.

Yasemin'in organ nakli bekleme listesine girebilmek için verdiği çaba, onu ve Tufan'ı beklenmedik olayların içine sürüklüyor. İkili, yasal ve ahlaki sınırların zorlandığı, kirli bağlantıların ve karanlık ilişkilerin hüküm sürdüğü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Umutla başlayan bu yolculuk, zamanla karakterleri geri dönüşü olmayan yıkıcı bir sona doğru götürüyor.

Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Dizinin başrolünde yer alan Rayhan Asena Keskinci, "Yasemin" karakterine hayat veriyor. Yasemin'in üvey kardeşi "Tufan" rolünü ise Burak Can Aras canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bu isimlere Aziz Caner İnan, Önder Selen, Serkan Acay ve Dilara Melami gibi oyuncular eşlik ediyor.

Asena Keskinci Kimdir?

Tam adı Rayhan Asena Keskinci olan oyuncu, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında "Hırsız Polis" dizisindeki Kiraz karakteriyle çocuk yaşta başladı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle gerçekleşti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden mezun olan Keskinci, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde Yasemin karakterini canlandırarak sinema kariyerinde önemli bir adım attı. Son dönemde "Masumiyet", "Adı Sevgi" ve "Ah Nerede" gibi yapımlarda rol alan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerine HBO Max yapımı Jasmine ile devam etti.

Jasmine Dizisi Nerede İzlenir?

"Jasmine" dizisi, Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max platformu üzerinden izlenebiliyor. 12 Aralık 2025 tarihinde prömiyerini yapan dizi, platformun "HBO Original" etiketi taşıyan yerli yapımları arasında yerini aldı. Turkcell TV platformundan diziye göz atabilirsiniz.