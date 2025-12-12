2026 yılı için belirlenen fiyat politikaları, tercih edilen havayolu şirketi, konaklama süresi ve turun kapsamına göre değişiklik gösterdi. Erken rezervasyon döneminde sunulan fırsatlar, özellikle döviz kurundaki hareketlilik göz önüne alındığında gezginler için önemli bir maliyet avantajı oluşturdu. Piyasaya sunulan paketlerde "Ekspres", "Klasik" ve "Grand" gibi farklı kategoriler, bütçe ve zaman planlamasına göre çeşitlilik sağladı.

2026 Benelüks Turu Fiyatları Ne Kadar?

Tur operatörlerinin açıkladığı 2026 fiyat listelerine göre, Benelüks turları kişi başı 449 Euro seviyesinden başlayıp, kapsamına göre 1.500 Euro seviyelerine kadar çıkabiliyor. Fiyatlandırmada en belirleyici faktör ulaşım tercihi ve seyahat tarihi oldu.

Ekonomik ve Promosyon Turlar: Kış dönemi ve sömestir tarihlerini kapsayan, genellikle Pegasus veya AJet uçuşlu 5-6 gecelik "Süper Promo" turlar 449 Euro ile 699 Euro arasında listelendi.

Standart Yaz Turları: Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan, 7 gece 8 günlük standart paketlerde fiyatlar ortalama 899 Euro ile 1.100 Euro aralığında seyretti.

Premium ve THY Uçuşlu Turlar: Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen, Alsace veya Almanya geçişli "Grand" turlar ise 1.150 Euro ile 1.550 Euro arasında fiyatlandı.

Tur Kapsamı ve Rota Seçenekleri

Standart bir Benelüks turu; Amsterdam, Brüksel, Lüksemburg ve genellikle Paris'i kapsayan bir rotayı izledi. 2026 programlarında bu klasik rotaya ek olarak, Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirleri veya Fransa'nın Alsace bölgesi (Colmar, Strazburg) ile İsviçre'nin (Basel, Zürih) eklendiği daha geniş kapsamlı "Grand" turlar da seçenekler arasına girdi.

Turlar genellikle oda-kahvaltı konaklama konseptiyle sunulurken, şehirler arası transferler ve panoramik şehir turları fiyata dahil edildi. Ancak gezginlerin bütçe planlaması yaparken dikkat etmesi gereken en önemli kalemlerden biri ekstra turlar oldu.

Ekstra Maliyetler ve Bilinmesi Gerekenler

Tur paketlerinin başlangıç fiyatlarına genellikle müze giriş ücretleri, öğle ve akşam yemekleri ile "ekstra" olarak adlandırılan özel geziler dahil edilmedi.

Ekstra Tur Paketleri: Marken-Volendam (Hollanda köyleri), Brugge kanalları veya "Paris by Night" gibi etkinlikler için acenteler tur esnasında 150 Euro ile 350 Euro arasında değişen ekstra paketler sundu.

Şehir Vergileri: Avrupa genelinde uygulanan ve otellere ödenen turist şehir vergileri (City Tax), kişi başı günlük ortalama 2-5 Euro arasında değişen tutarlarla yolculara yansıtıldı.

Vize Ücretleri: Schengen vizesi gerektiren bu turlar için vize ve sigorta ücretleri de tur fiyatından bağımsız olarak bütçeye eklendi.