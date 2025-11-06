Son dönemin dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanlarından İslam Memiş, özellikle yaptığı piyasa analizleriyle geniş bir takipçi kitlesi edindi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yatırım tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Memiş, ekonomi medyasında önemli bir yere sahip. Son günlerde ise kendisiyle birlikte gündeme gelen bir başka detay da var: 1990’lı yılların popüler televizyon siması Medyum Memiş’in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İslam Memiş ve Medyum Memiş, finans ve televizyon dünyasında farklı alanlarda tanınan iki isim. Medyum Memiş, televizyon ekranlarında yaşanan tartışmalar ve canlı yayında Keto’ya attığı tokatla uzun süre hafızalara kazındı. Aralarında 12 yaş fark bulunan bu iki kardeş, bugüne kadar sadece bir defa, babalarının cenazesinde birlikte görüntülendi.

İslam Memiş’in Finans Dünyasındaki Yeri

İslam Memiş, altın ve döviz piyasasındaki yorumlarıyla milyonlarca yatırımcının takip ettiği bir uzman olarak biliniyor. Özellikle sosyal medya ve televizyon kanallarında sıkça görüşlerine başvurulan Memiş, piyasalardaki gelişmeleri güncel ve anlaşılır bir şekilde aktarıyor. Gram altın, ons altın ve dolar hareketleri ile ilgili yaptığı değerlendirmeler, kısa vadeli düşüşler ve uzun vadeli yükseliş beklentileriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Kuyumculuk sektöründe de faaliyet gösteren Memiş, Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu. Akademik eğitimi ve piyasa tecrübesi sayesinde finansal analizlerinde geniş bir bakış açısı sunuyor. Altın fiyatları konusunda yaptığı tahminlerde, manipülasyon süreçlerini ve küresel piyasa hareketlerini detaylı biçimde yorumluyor.

Medyum Memiş ve Televizyon Kariyeri

Medyum Memiş, gerçek adı Mehmet Memiş olan, 1968 Ordu doğumlu bir televizyon figürü olarak tanınıyor. 1990’lı yıllarda ekranların en medyatik isimlerinden biri haline gelen Memiş, tartışmalı programlar ve canlı yayınlardaki çıkışları ile ün kazandı. Özellikle Keto ile yaşadığı canlı yayın kavgası sonucunda televizyon kariyerinde önemli bir dönemeç yaşadı ve bir süre gözlerden uzak kaldı.

Medyumluk ve falcılık gibi faaliyetlerin oldukça popüler olduğu dönemde, Medyum Memiş ismi çok tanıdık bir figür haline geldi. Kardeşi İslam Memiş ise farklı bir kulvarda, ekonomi medyasında kendi uzmanlığıyla öne çıkmaya başladı.

İslam Memiş kimdir?

İslam Memiş, 1980 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Ordulu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Kuyumculuk ve finans alanlarında faaliyet gösteren Memiş, aynı zamanda televizyonda finansal analizler yapıyor. Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda yaptığı güncel piyasa yorumları ile tanınıyor. Evli ve iki çocuk babası.

İslam Memiş’in güncel altın yorumları, piyasa analizleri ve yatırım önerileriyle birlikte Medyum Memiş ile olan kardeşlik bağı, son dönemde kamuoyunda ilgiyle konuşuluyor.