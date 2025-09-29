1995’in Eylül ayında Kumkapı’da gerçekleşen ve Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden cinayet olayının merkezindeki isim Zeynep Uludağ oldu. Akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşiyle restoranda yemek yiyen Uludağ, yaşanan bir taciz sonrası olayların büyümesine neden olarak adını bir anda ülke çapında duyurdu. Gündemin en çok konuşulan kadınlarından biri haline gelen Uludağ’ın hayat hikayesi, dava süreci ve olayın ardından yaşananlar hâlâ merak ediliyor.

Cinayet gecesi, iddiaya göre Zeynep Uludağ’ın annesi Ersin Sakartay, restoranda bir adamın sözlü tacizine uğradı. Bu hareket, kısa sürede büyük bir ağız dalaşı ve arbede yarattı. Ortamın gerilmesiyle Uludağ mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla İsmail Kızılkaya’yı bıçakladı ve Kızılkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Zeynep Uludağ gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı.

Kumkapı Cinayeti’nin Gelişimi

Zeynep Uludağ Kimdir?

Uludağ, turizm sektöründe çalışan genç bir kadındı. Olay sonrası eşini kaybeden İsmail Kızılkaya’nın ailesi ve Uludağ ailesi arasında dava süreci başladı. Mahkemede, Uludağ’ın “ağır tahrik altında” cinayet işlediği iddia edildi. Basının ilgisiyle olay kısa sürede feminist çevrelerin ve magazin dünyasının gündemine taşındı. Uludağ bir dönem dizi ve şov programlarında da konuk oldu.

Mahkeme kararıyla Zeynep Uludağ’a hapis cezası verildi. Hapisten çıktıktan sonra Anadolu’da dönem dönem şov dünyasında yer aldı, çeşitli programlarda sahneye çıktı. Kamuoyu önünde şöhretini uzun süre sürdüremedi; zamanla medyadaki görünürlüğü azaldı.