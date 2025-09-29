Mutfağa giren herkesin ortak derdi olan soğan doğrarken yaşanan göz yanması, uzmanların önerdiği yöntemlerle son buluyor. Capital City College’da şef eğitmeni olarak görev yapan Ian Sutton, göz yaşını tetikleyen kükürt bileşiklerini azaltmanın püf noktasını açıkladı. Sutton’a göre soğanı doğramadan önce buzdolabında bekletmek en etkili yöntemlerden biri.

Buzdolabında Bekletme Tekniği

Şef Sutton, “Soğanı bütün halde soyun, hava geçirmez bir kapta buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra doğradığınızda, göz yaşartan kükürt bileşiklerinin salınımı yavaşlıyor” sözleriyle yöntemi özetledi. Soğuk ortam, soğanın kimyasal tepkimesini yavaşlatarak mutfakta daha konforlu bir deneyim sağlıyor.

Bıçağın Keskinliği Belirleyici

Sutton ayrıca doğru bıçak kullanımının da kritik olduğunu vurguladı: “Keskin bir bıçak hücre duvarlarını daha az zedeler. Kör bıçak ise hücreleri ezer, kükürt bileşiklerini artırır.” Bu nedenle mutfakta kaliteli bir bıçak seçimi, yalnızca pratikliği değil göz sağlığını da etkiliyor.

Kök Kısmını En Son Doğrayın

Soğanın kök bölgesinin kükürt bileşiklerinin en yoğun olduğu yer olduğunu hatırlatan şef, kökün en son doğranmasını öneriyor. Bu yöntem hem göz yaşarmasını azaltıyor hem de soğanın bütünlüğünü koruyor.

Soğan Doğramanın Matematiği

Öte yandan Washington College’dan matematik profesörü Dr. Dylan Poulsen, soğan doğramanın matematiksel boyutuna dikkat çekti. Poulsen’e göre en düzgün parçalar için bıçağın hedef noktası, soğanın merkezinin yaklaşık yarısı kadar altına yönlendirilmeli. Bu yöntem parçaların eşit olmasını sağlarken, mutfak düzenini de kolaylaştırıyor.

Bilim ve Mutfağın Buluştuğu Nokta

Soğan doğrarken gözyaşına boğulmak artık kader değil. Şeflerin ve akademisyenlerin önerdiği bu basit yöntemlerle hem göz sağlığı korunuyor hem de mutfakta daha profesyonel sonuçlar elde ediliyor.