Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli adresi olan NBA'de sezonun yarısı tamamlanmışken heyecan altı maçla devam etti.

Sonucu merakla beklenen karşılaşmada bu sezonun iki iddialı ekibi karşı karşıya geldi.

San Antonio Spurs'ın ev sahibi olduğu karşılaşmada Minnesota Timberwolves son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 126-123 kaybeden taraf oldu.

Bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blokluk performansla galibiyette aslan payını alan isim oldu.

Spurs'da De'Aaron Fox 25 sayı, 3 ribaund, 12 asist, Keldon Johnson ise 20 sayı ile öne çıkan isimlerdi.



Edwards'ın çabası yetmedi...



Konuk Timberwolves'da Anthony Edwards'ın 55 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik muhteşem çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Timberwolves'da Jaden McDaniels 23, Julius Randle ise 17 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda Spurs ikinci, Timberwolves dördüncü sırada yer alıyor.



NBA'de gecenin sonuçları...



Heat-Thunder: 122-120

Pistons-Pacers: 121-78

Spurs- Timberwolves: 126-123

Warriors- Hornets: 136-116

Trail Blazers- Lakers: 132-116

Nuggets- Wizards: 121-115

