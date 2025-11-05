Son Mühür- Sahne performansı sırasında lazer ışığının yüzüne geldiğini fark eden Bastık, kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Şarkısını keserek seyirciye dönen sanatçı, durumu nezaketle ancak kararlı bir ifadeyle ele aldı.

“Ben bir kedi değilim”

Zeynep Bastık, lazer tutan kişiye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum. Bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar ve güzel değilim. Tamam mı, anlaştık mı? Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutmuyorsun. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?”

Seyirciden büyük destek

Sanatçının sözleri üzerine salondan büyük bir alkış yükseldi. Zeynep Bastık, seyircinin desteğine esprili bir yanıtla karşılık vererek, “Halk yanımda, çok teşekkürler” dedi.

Sosyal medyada gündem oldu

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bastık’ın tepkisi, birçok kullanıcı tarafından “yerinde ve profesyonel bir duruş” olarak değerlendirildi.