Ağır bir travma sonrası hafızasını kaybeden bir cerrahın mesleğine ve hayata tutunma çabasını anlatan Doktor Başka Hayatta, tıbbi vakaların gerçekçiliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Hal böyle olunca o yüksek tempolu hayat kurtarma sahnelerinin geçtiği mekanların nere olduğu da izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Özellikle dizideki Prof. Dr. İnan Kural karakterinin zorlu ameliyatlara girdiği, asistanların koridorlarında ter döktüğü Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin konumu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi gerçekten var mı? Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi nerede? Doktor dizisi nerede çekiliyor? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

DOKTOR DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR? UMUTPARK TIP VAKFI HASTANESİ GERÇEK Mİ?

Televizyon dünyasının en yeni yapımlarından olan Doktor Başka Hayatta dizisinde hikayenin kalbi Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nde atıyor. Ancak ekranda tüm inandırıcılığıyla boy gösteren bu dev sağlık kompleksi aslında gerçek bir hastane değil. Yapım ekibi, senaryonun ruhuna tam uyum sağlayan ve çekim ekibine geniş hareket alanı sunan özel bir dekor tasarladı. Yani karakterlerin o telaşlı adımlarla yürüdüğü koridorlar, gerilim dolu ameliyathaneler ve acil servis odaları, baştan aşağı bu dizi için hazırlanan devasa bir stüdyonun içinde yer alıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇEKİM MEKANLARI HANGİ İLDE?

Hastane ortamının stresini ve temposunu başarıyla ekrana yansıtan dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da yapılıyor. Tıbbi cihazlarla donatılmış o modern stüdyo hastanenin yanı sıra, dış mekan çekimleri de İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Yapımcılar, hikayenin gerçekliğini artırmak için hem hastane içi detaylara hem de dış mekan seçimlerine büyük özen gösteriyor.

DOKTOR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

"Hafızanın sustuğu yerde vicdan konuşur" sloganıyla yola çıkan yapım, geçirdiği ölümcül bir saldırı sonucu son 12 yılını tamamen unutan Prof. Dr. İnan Kural'ın sıfırdan başlama hikayesini anlatıyor. İnan, bir yandan geçmişindeki karanlık sırları çözmeye çalışırken bir yandan da hastanede kendine yeni bir yer edinme savaşı veriyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Prof. Dr. İnan Kural: İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol Uzm. Dr. Elif Ateş: Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu Medikal Direktör Aylin Borokay: Şebnem Hassanisoughi

Şebnem Hassanisoughi Uzm. Dr. Toprak Sönmez: Bertan Asllani

Bertan Asllani Prof. Dr. Ilgaz Şahin: Güven Murat Akpınar

Güven Murat Akpınar Prof. Dr. Ekin Kurtulan: Ferit Aktuğ

Ferit Aktuğ Asistan Dr. Zeren Ünver: Eylül Tumbar

Eylül Tumbar Asistan Dr. Aslı Aslansoy: Yasemin Yazıcı