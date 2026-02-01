CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündeminin önemli başlıklarından birinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı olduğunu belirtti.

“Deprem doğa olayı, ihmal insan eliyle olur”

Depremin bir doğa olayı olduğunu ifade eden Emre, asıl yıkımın kötü yönetimle ortaya çıktığını söyledi. Emre, daha şiddetli depremlerin yaşandığı ülkelerde bu ölçekte felaketler yaşanmadığını belirterek, imar afları, bilimin dışlanması ve rant odaklı yaklaşımların ağır sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

“İlk 72 saat neredeyse yardım gelmedi”

Deprem sonrası ilk günlerde yaşananlara dikkat çeken Emre, bölgede ilk 72 saat boyunca yardımın çok sınırlı olduğunu, bazı yurttaşların enkaz altında soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. O dönemde kamuoyuna yansıyan manşetleri de eleştiren Emre, “Asrın felaketi” söyleminin bugün “Asrın inşası” ifadesiyle yer değiştirdiğini ancak gerçeğin sahada çok farklı olduğunu ifade etti.

“Üç yıl geçti, 271 bin kişi hâlâ konteynerde”

Emre, aradan geçen üç yıla rağmen verilen sözlerin tutulmadığını belirterek şunları söyledi: Üçüncü yıla girilmiş olmasına rağmen hâlâ konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren, temiz suya erişimde sorun yaşayan, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken 271 bin yurttaş bulunduğunu aktaran Emre, konteyner yaşamının geçici bir barınma modeli olmaktan çıktığını, kalıcı bir belirsizliğe dönüştüğünü vurguladı.

“Kışın soğuk, yazın fırın”

Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarını da anlatan Emre, kışın aşırı soğuk, yazın ise dayanılmaz sıcakla karşı karşıya kalındığını söyledi. Çocukların aynı alanlarda uyuyup ders çalışmak zorunda kaldığını, hastalıkların arttığını belirten Emre, ailelerin aynı mekânda hem yas tuttuklarını hem de hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Görüntü var, gerçek yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hatay’da yaptığı incelemelere de değinen Emre, uzaktan bakıldığında konutların bitmiş gibi göründüğünü ancak sahaya inildiğinde birçok yapının tamamlanmadığının ortaya çıktığını söyledi. Emre, bazı alanlarda yalnızca dış cephelerin tamamlandığını, iç kısımların ise hâlâ inşaat halinde olduğunu belirterek, bunun bir “görüntü yönetimi” olduğunu dile getirdi.

“Sorun hâlâ çözülmedi”

Emre, tüm bu tabloya rağmen hâlâ yüz binlerce yurttaşın konteyner kentlerde yaşadığını belirterek, deprem bölgesindeki barınma krizinin üçüncü yılında da çözülemediğini ifade etti.