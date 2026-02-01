Son Mühür - Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna açıklama yaptı. “Konuşanlar” programının sunucusu olan Kaya, hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını, sigara dahi içmediğini belirtti.

“Hayatım boyunca kullanmadım”

Hasan Can Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde, sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim.”

Aramada suç unsuru bulunmadı

Kaya, soruşturma kapsamında ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını da belirterek, sürecin hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı. “Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor.”

“Resmi açıklamalar dikkate alınmalı”

Takipçilerine çağrıda bulunan Kaya, gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”