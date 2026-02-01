Son Mühür - Türkiye’nin eğlence dünyasına uzun yıllar damga vuran, sahnedeki enerjisi ve neşesiyle tanınan sanatçı Fatih Ürek, 107 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 30 Ocak Cuma günü kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren Ürek için bugün öğle namazını müteakip Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Ürek’in ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Sanat ve cemiyet hayatını bir araya getiren törende duygusal anlar yaşandı.

Son yolculuğunda yalnız bırakmadılar

Cenazeye; Seda Sayan, Gülben Ergen, Demet Akalın, Petek Dinçöz, Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Alişan, Kuşum Aydın ve çok sayıda sanatçı katıldı. Ürek’in naaşı camiye getirildiği sırada kardeşlerinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi, törende bulunanları derinden etkiledi.

Fatih demek eğlence ve pozitiflik demekti

Cenazeye katılan ünlü isimler, Fatih Ürek’e duydukları sevgiyi sözlerle dile getirdi.

Seda Sayan, “Fatih bizim için ölmedi. Esprileri ve neşesiyle hep bizimle yaşayacak” dedi.

Gülben Ergen, “Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani… Akıl alır gibi değil. Hastanede ‘güle oynaya çıkacak’ dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun” ifadelerini kullandı.

Kuşum Aydın, “Çok erken… 1990’da aynı sene başladık. Fatih tırnaklarıyla kazıdı. İşte bu kadarmış” diye konuştu.

Yonca Evcimik, “Başımız sağ olsun. Çok eski dostumdu. Hayat gerçekten çok kısa” dedi.

Yeliz ise, “İçim çok yandı. Sahneler öksüz kaldı. Fatih demek eğlence ve pozitiflik demekti” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Özlem Yıldız da, “En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm. İyi ki öpmüşüm. Acımız çok büyük” dedi.

Aile mezarlığına götürüldü

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ve durumu kritik seyreden Fatih Ürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sanat dünyasında kendine özgü tarzıyla iz bırakan Ürek, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ürek’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.