Son Mühür - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe Opet 75-70 kazandı.
Namağlup seri devam etti
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 16. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup serisini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, zirve yarışındaki avantajını korudu.
Galatasaray üçüncü yenilgisini aldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring ise derbide aldığı mağlubiyetle ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı. Karşılaşmada son periyoda kadar oyunun içinde kalan sarı-kırmızılı ekip, kritik anlarda yaptığı hatalarla galibiyete uzanamadı.
Son periyot belirleyici oldu
Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Opet, hücumdaki etkili performansıyla farkı korudu ve derbiden galibiyetle ayrıldı.