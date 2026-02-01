Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredi kartı limitlerine yönelik aldığı kararları dikkatle takip ettiklerini açıkladı. Baran, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu düzenlemelerin ekonomik hayata etkilerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye destek

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları önemsediklerini belirten Baran, mali disiplinin korunmasını desteklediklerini ifade etti. Ancak kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların, ticari hayat ve vatandaşların zorunlu harcamaları üzerindeki etkilerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Ticaret vurgusu

Kredi kartlarının yalnızca bir tüketim aracı olmadığını belirten Baran, kartların ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Baran, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Artan fiyatlar karşısında, yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktı.”

“Ekonomik hayatın işleyişi zorlaşır”

Nakit kullanımının giderek azaldığını vurgulayan Baran, kredi kartı limitlerinin kısıtlanmasının piyasada ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek şöyle konuştu: “Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır. Bu durumun en önemli yansımalarından biri de ticarette hissedilecektir.”

İstişare çağrısı

Finansal istikrarın korunmasının önemli olduğunu ifade eden Baran, alınan kararların sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Baran açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamaları dikkate alınmalıdır. Üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten düzenlemeler kalıcı istikrar için şarttır. Bu çerçevede tüm kurum ve kuruluşlarla istişareye açığız ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğiz.”