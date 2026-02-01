AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak üzere Muğla’ya geldi. Yazıcı, programı kapsamında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından Kadın Azmağı’nda tekne turu yapan Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Programın devamında Apiterapi Merkezi ile Muğla Valiliği’ni ziyaret eden Yazıcı, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile makamında görüştü. Yazıcı daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

“Anayasayı millet yapar”

Toplantıda konuşan Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın milletin temel hakkı olduğunu vurguladı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade eden Yazıcı, bugüne kadar milletin anayasa yapma yetkisini doğrudan kullanamadığını söyledi.

Türkiye’de yapılan anayasal süreçlere değinen Yazıcı, 1921 Anayasası’nın Kurtuluş Savaşı döneminde, 1924 Anayasası’nın ise Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde hazırlandığını hatırlattı. 1961 Anayasası’nın darbe döneminde yapıldığını belirten Yazıcı, bu süreçte bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini, ardından anayasa hazırlandığını ve milletin bu metni onaylamak zorunda bırakıldığını dile getirdi. Yazıcı, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın da darbe döneminin ürünü olduğunu söyledi.

“Anayasaya millet damgasını vurmalı”

Yazıcı, mevcut anayasada bugüne kadar 19 değişiklik yapıldığını, bu değişikliklerin 12’sinin AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti. En kapsamlı değişikliğin ise 2017 yılında, darbe girişiminin ardından yapıldığını belirten Yazıcı, bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini hatırlattı.

Yapılan değişikliklerin anayasa içinde tam bir uyum sağlayamadığını dile getiren Yazıcı, milletin hâlâ bütüncül ve sivil bir anayasa yapma hakkını kullanamadığını söyledi. AK Parti olarak bu hedefi açık şekilde benimsediklerini vurgulayan Yazıcı, kuruluş bildirgesinden seçim beyannamelerine kadar yeni anayasa hedefinin yer aldığını ifade etti.

Muhalefet partilerinin vaatlerinde dahi anayasa başlığının bulunduğuna dikkat çeken Yazıcı, Türkiye’nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini belirterek, bu anayasaya milletin damgasını vurmasının şart olduğunu söyledi.