Zeynep Sürmeli, sosyal medya platformlarında Zeybik kullanıcı adıyla tanınan ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazanan genç bir influencer. Eğlenceli videoları, samimi paylaşımları ve Exxen platformundaki Stalk Show programındaki sunuculuğuyla dikkat çeken Zeybik, özellikle gençler arasında popüler bir figür haline geldi. İstanbul’un enerjisinden ilham alan içerikleri ve dans yeteneğiyle öne çıkan Sürmeli’nin hayatı, yaşı ve kökeni merak konusu.

Zeybik kimdir?

Zeynep Sürmeli, 5 Mart 2000’de İstanbul’da doğdu. 2025 itibarıyla 24 yaşında olan Sürmeli, Balık burcu. İstanbul’da büyüyen ve eğitimini burada tamamlayan Sürmeli, üniversite eğitimine devam ediyor, ancak okuduğu bölüm hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Sosyal medya kariyerine TikTok ve Instagram’da içerik üreterek başladı ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Exxen platformunda Selinay Yalçın ile birlikte sunduğu Stalk Show programında, konukların sosyal medya geçmişini analiz ederek eğlenceli tahminlerde bulunuyor. Sürmeli, @zeybik kullanıcı adıyla Instagram’da 350 bin, TikTok’ta ise 500 bin takipçiye sahip. Ayrıca müzikle de ilgileniyor ve 2022’de beatmaker Jako ile “Seninle Ben” adlı düet şarkıyı çıkardı.

Aslen nereli?

Zeynep Sürmeli, aslen İstanbullu. Şehrin kültürel ve modern yapısından ilham alarak içeriklerini şekillendiriyor. İstanbul’un tarihi dokusunu ve çağdaş yaşamını harmanlayan paylaşımları, onun gençler arasında popülerliğini artırıyor. Ailesi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Sürmeli, İstanbul merkezli etkinliklere sıkça katılıyor ve şehrin enerjisini içeriklerine yansıtıyor.

Evli mi?

Zeynep Sürmeli, yani Zeybik, evli değil. Bir dönem rapçi Pango (Deniz Halit Gören) ile ilişki yaşadı ve bu ilişki sosyal medyada ilgi çekti. Ancak, 2025 itibarıyla çiftin ayrıldığı biliniyor. Sürmeli, özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve kariyerine odaklanıyor. Ayrılık sonrası sosyal medya çalışmalarına ağırlık veren Zeybik, dans videoları, mizahi içerikler ve müzik projeleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.