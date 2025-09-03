Türkiye genelinde internet ve sosyal medyada yayımlanan sahte konut ilanları, binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evlerin fotoğraflarını alıp ilan sitelerine yüklüyor ve piyasanın çok altında fiyatlarla satış vaadi sunuyor. Vatandaşlardan kapora alındıktan sonra dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Kapora Tuzağıyla Mağduriyet Artıyor

Dolandırıcılar, konut arayışındaki vatandaşların ilgisini çekmek için fiyatları piyasanın neredeyse yarısına kadar düşürüyor. “Acil satılık” veya “değerinin yarısına” gibi ifadelerle hazırlanan ilanlar, binlerce kişinin tuzağa düşmesine neden oluyor.

Kapora ödemesi yapan vatandaşlar, ilan sahiplerine ulaşamadıklarında dolandırıldıklarını anlıyor. Ancak bu süreçte ilan sitelerinin sorumluluk üstlenmemesi, mağduriyetleri daha da derinleştiriyor.

Bazı Emlakçılar da Aynı Yöntemi Kullanıyor

Sadece bireysel dolandırıcılar değil, bazı emlakçılar da aynı yöntemi uyguluyor. Düşük fiyatlı sahte ilanlarla ilgiyi üzerine çeken emlakçılar, daha sonra “o daire satıldı” bahanesiyle farklı konutları pazarlamaya çalışıyor. Uzmanlara göre bu durum, tüketicinin güvenini sarsan en büyük sorunlardan biri hâline geldi.

Ticaret Bakanlığı’ndan Elektronik Doğrulama Hamlesi

Ticaret Bakanlığı, artan şikâyetler sonrası Elektronik İlan Doğrulama Sistemini devreye aldı. Ayrıca Reklam Kurulu, sahte ilan yayımlayan kişilere ve kurumlara para cezası uygulayabiliyor. Vatandaşlar da ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden sahte ilanları kolayca şikâyet edebiliyor.

Sahte İlan Nasıl Anlaşılır? Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

Bölgedeki ortalama fiyatların çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşın.

“Acil satılık” veya “değerinin yarısına” gibi ifadeleri dikkatle inceleyin.

Yalnızca dış cephe fotoğraflarıyla hazırlanan ilanlara itibar etmeyin.

Sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurmak isteyen satıcılardan uzak durun.

Araştırmadan Kapora Ödemeyin

Sahte ev ilanları, her geçen gün daha fazla vatandaşı mağdur ederken, uzmanlar “kapora ödemesi yapmadan önce detaylı araştırma yapılması gerektiği” uyarısında bulunuyor. Vatandaşların, ilan sitelerinin doğrulama araçlarını kullanmaları, fiyat karşılaştırması yapmaları ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmeleri öneriliyor.