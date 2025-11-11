Hollywood’un genç ve popüler isimleri Zendaya ile Sydney Sweeney’nin son dönemde birbirinden uzaklaştığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, ikilinin uzun süredir devam eden dostluğunun siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle zedelendiği iddia edildi.

Sweeney’nin Trump’a açık desteği ilişkileri gerdi

Daily Mail’de yer alan haberde, Sydney Sweeney’nin ABD eski Başkanı Donald Trump’a verdiği açık destek sonrası iki oyuncu arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Sweeney’nin Cumhuriyetçi politikaya yakın duruşu, Zendaya’nın rahatsız olmasına yol açtı.

“Aynı karede yer almak istemiyorlar” iddiası

İddialara göre iki oyuncu artık iletişim kurmuyor ve projelerde ya da ödül törenlerinde yan yana gelmekten kaçınıyor. Kaynaklar, Sweeney ve Zendaya’nın aynı fotoğrafta görünmek istemediğini belirterek ilişkilerde soğukluk yaşandığını ileri sürdü.

Reklam kampanyası tartışma yarattı

Sweeney’nin American Eagle’ın kampanyasında yer alması ve GQ’ya yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Oyuncu, eleştirilere rağmen geri adım atmayarak

“Bir kot reklamıydı, bu kadar tepki beklemiyordum fakat özür dilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Donald Trump’ın sosyal medyada

“Sydney Sweeney Cumhuriyetçi mi? Bu reklamı şimdi daha çok sevdim” paylaşımı yapması tartışmayı daha da büyüttü.

Zendaya Trump karşıtı duruşuyla biliniyor

2020 ABD seçimlerinde açıkça Trump karşıtı kampanyaları destekleyen Zendaya’nın bu nedenle mesafeli davrandığı öne sürülüyor. Euphoria setine yakın bir kaynak, oyuncunun siyasi algı nedeniyle Sweeney ile yan yana görünmek istemediğini ifade etti:

“Zendaya için bu durum çok hassas. Sweeney ile aynı sahnede görünürse, onun siyasi görüşlerini destekliyormuş gibi algılanabilir. Bu nedenle birlikte görünmekten kaçınıyor.”