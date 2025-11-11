Kanal D’nin izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Uzak Şehir, ekran macerasının birinci yılını büyük başarıyla geride bıraktı. Dizinin son bölümünde, Boran’ın ölüm emrini babası Ecmel’in verdiğini öğrenen Şahin’in intihar girişimi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Reytinglerde tüm kategorilerde açık farkla birinci olan yapım, bir kez daha başarısını tescilledi.

Ata’ya Saygı duruşu izleyenleri etkiledi

Her pazartesi akşamı izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Uzak Şehir, 11 Kasım 2024’te başladığı yayın hayatında bir yılı geride bıraktı. Yeni bölümde yer alan Ata’ya saygı duruşu sahnesi, hem duygusal anlar yaşattı hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, sahneyi paylaşarak dizinin sosyal medyada trend olmasını sağladı.

Alya’nın konuşması dikkat çekti

Dizinin bir diğer dikkat çeken sahnesinde, Alya jandarmadan kaçan Cihan’ı korumak için köy meydanında halka seslendi. Alya’nın kararlı ve etkileyici konuşması, izleyiciden büyük beğeni topladı. Konuşmayı telefondan canlı izleyen Cihan’ın gurur dolu anları, ikili arasındaki bağın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahin’in dramatik sonu reytingleri yükseltti

Şahin, babası Ecmel’in karanlık planlarını öğrenince kendini vurdu ve bu dramatik sahne izleyenleri şoke etti. Reyting sonuçları, dizinin başarısını gözler önüne serdi:

Tüm Kişiler kategorisinde 16,05 izlenme oranı ve 44,54 izlenme payı ile lider olan Uzak Şehir, AB’de 11,33 izlenme oranı ve 35,69 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 14,09 izlenme oranı ve 39,33 izlenme payı elde ederek pazartesinin tartışmasız birincisi oldu.

Hafta içi tekrarlarla izleyici karşısında

AyNa yapımı Uzak Şehir, hafta içi her gün tekrarlarıyla ekranlarda yer alıyor. Yeni bölümleri ise her pazartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.